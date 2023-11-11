تعرف على جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي.

جوائز المسابقة

الجائزة الأولى : مليون جنيه.

الجائزة الثانية : 500 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة : 250 ألف جنيه.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 30 عامًا.

الجائزة الأولى : 500 ألف جنيه.

الجائزة الثانية : 400 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة : 250 ألف جنيه.

تم إضافة الجائزة الرابعة : 200 ألف جنيه.

الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 12 عامًا.

الجائزة الأولى : 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية : 300 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة : 200 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة : 150 ألف جنيه .

الجائزة الخامسة : 100 ألف جنيه .

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 40 عامًا.

الجائزة الأولى : 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية : 300 ألف جنيه.

الفرع الخامس: ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن عن 30 عامًا.

الجائزة الأولى : 400ألف جنيه .

الجائزة الثانية : 350 ألف جنيه .

الجائزة الثالثة : 300 ألف جنيه .

الجائزة الرابعة : 250 ألف جنيه .

الجائزة الخامسة : 200 ألف جنيه .

الفرع السادس : الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وبشرط ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بالمركز الأول في المسابقة.

الأسرة الأولى : 500 ألف جنيه.

الأسرة الثانية : 400 ألف جنيه.

الأسرة الثالثة : 300 ألف جنيه.

تم إضافة جائزة الأسرة الرابعة : 200 ألف جنيه.

بالإضافة إلى عدة جوائز تشجيعية 200 ألف جنيه.



وأشار وزير الأوقاف إلى أنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإكرامًا لأهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله (عز وجل) وخدمة الوطن تم إنفاق أكثر من (67) مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال العام الحالي 2023م.

و قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تفضله برعاية المسابقة وعلى اهتمامه البالغ بإكرام أهل القرآن في احتفال الوزارة بالمولد النبوي هذا العام، حيث تم تكريم اثنين من القراء، هما: الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ محمود محمد الخشت، مؤكدًا أن تكريم اثنين من القراء هو تكريم للقراء جميعًا، ومن هذا المنطلق تم إطلاق اسم الشيخ محمود علي البنا (رحمه الله) على المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.