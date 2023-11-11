الأهرام للدراسات: كلمة السيسي اليوم إعادة تأكيد لموقف مصر بشأن حرب غزة

علق الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية والتي انعقدت اليوم في الرياض، مشددًا على أن كلمة السيسي اليوم تضمنت إعادة التأكيد على الموقف المصري في التعامل مع القضية الفلسطينية.

كلمة الرئيس السيسي

وأوضح أن لمصر موقف متكامل في التعامل مع القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر كانت واضحة في هذه المسألة منذ اليوم الأول للأزمة، وجاء ذلك خلال لقاء خاص مع قناة “القاهرة الإخبارية” على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة بالرياض.

وأشار إلى أن مصر أكدت أن ما حدث في 7 أكتوبر الماضي هو حلقة من أزمات متتالية؛ سببها الرئيسي أنه عبر عقود طويلة أكثر من 7 عقود كان هناك إهمال للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي أكدت على هذه المسألة، وتضمنت أيضًا رؤية واضحة للخروج من هذه الأزمة تبدأ من وقف فوري لإطلاق النار ومستدام، بالإضافة إلى القضايا الخاصة بالأبعاد الإنسانية المتمثلة في دخول المساعدات بشكل مستدام ومستمر.

ونوه بأن الأهم الآن هو ذروة أن تكون هناك عملية سياسية تنتهي بأن يكون هناك دولة فلسطينية.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر حذرت مرارا وتكرارا، من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن من أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة، وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.

وحذر السيسى، فى كلمته أمام القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، اليوم السبت، من توسع رقعة الحرب بسبب الحرب على غزة.

وواصل السيسي أن الشعب الفلسطينى يتعرض للقتل والحصار ويعانى ممارسات لا إنسانية

وشدد على أنه يجب إجراء تحقيق دولي بالانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة بالعاصمة السعودية الرياض، وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.