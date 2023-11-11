"تعليم قنا" تكرم خريجي دورة القيادة التربوية والأمن القومي

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم السبت، أحد عشر مديراً متميزاً من خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لتدريب 1000 مدير مدرسة عقب انتهاء تدريبهم وحصولهم على دبلوم القيادة التربوية والأمن القومي نتيجة تدريبهم لمدة ستة اشهر متواصلة في إحدى المؤسسات الرسمية ، و بداية البرنامج التوعوي حول الشئون الإدارية والمالية والقانونية بقطاع التعليم".

وجه مدير تعليم قنا إلى خضوع المديرين إلى مرحلة معايشة بالمدارس تمتد إلى نهاية الاسبوع الجاري يقومون خلالها بتطبيق فعلي وممارسة عملية لفنون ومهارات الإدارة ، ولفت إلى إعداد المديرين لخطة مرنة تستهدف تهيئة واصلاح المدارس التي سيكلفون بالعمل بها وتحويلها إلى منارات تمثل نموذج ومثال متميز للمدارس المحيطة داخل الادارة مع تحقيق الانضباط و غرس روح الولاء والانتماء في نفوس الطلاب ، وحثهم على تعزيز مفهوم القدوة والاسهام بشكل فاعل في تعديل سلوك التلاميذ ونقل الخبرات إلى الزملاء ، وابتكار حلول و أفكار لتذليل المعوقات والتغلب عليها .

واضاف السيد أن توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تؤكد على دعم القيادات الجدد و منحهم كل فرص النجاح و معاونتهم في ذلك نظراً لتميزهم خلال فترة الدراسة و امتلاكهم مجموعة من المهارات والمعارف والعلوم التي تتطلبها المؤسسة التعليمية وتستلزم تطبيقها للنهوض وتحقيق رسالة سامية للمدرسة .

يذكر أن مدير تعليم قنا كرم سليمان محمود احمد و حسن محمود يوسف من إدارة الوقف التعليمية و عماد الدين محمد علي وحاتم ابو الفتوح وحازم محمود مصطفى من إدارة فرشوط التعليمية و الشاذلي احمد محمد ورامي نجدي فرغلي من إدارة قوص التعليمية و محمود محمد دردير من إدارة نقادة التعليمية و عبد الله منصور رزق من إدارة قنا التعليمية و مصطفى محمد عبيد و ايمن فتحي عبد الباقي من إدارة دشنا التعليمية .