اَرسنال يتقدم على بيرنلي في الشوط الأول

تقدم اَرسنال على نظيره بيرنلي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف اَرسنال عن طريق لياندرو تروسارد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول من المباراة.

واستحوذ الجانرز على مجريات الشوط الأول، حيث جاءت نسبة الاستحواذ 68%، مقابل 32% لصالح بيرنلي.

وكان بيرنلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: جيمس ترافورد.

الدفاع: فيتينيو، دارا أوشي، لويس باير، تشارلي تايلور.

الوسط: يوهان جودموندوسون، ساندير بيرج، جوش براونهيل، لوكا كوليوشو.

الهجوم: جاي رودريجو، زكي أمدوني.

بينما بدأ اَرسنال مواجهة بيرنلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: أوليكساندر زينشينكو، جابرييل دوس سانتوس، ويليام ساليبا، تومياسو.

خط الوسط: ديكلان رايس، جورجينهو، كاي هافرتز.

الهجوم: جابريل مارتينيلي، لياندرو تروسار، بوكايو ساكا.