نادي الفيوم يتصدر مجموعة الصعيد في الدوري الممتاز (ب)

استطاع فريق نادى الفيوم لكرة القدم تصدر مجموعة الصعيد للاسبوع الثانى على التوالى لأول مرة منذ سنوات عديدة ،وبعد ان لعب الفريق اربع مباريات لم يتلقى فيهم أي هزيمة، وحصل على 8 نقاط بالتساوي مع الترسانة وذلك بعد النتائج المتميزة التي حققها الفريق الأول لكرة القدم بنادي محافظة الفيوم، في الدوري الممتاز (ب)،وكان اخرها امس بالتعادل مع فريق الترسانة العريق بملعبه بدون اهداف

الاستقرار..

يرجع هذا النجاح، بعد الاستقرار الذي وفره مجلس الإدارة، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس مجلس الادارة لفريق كرة القدم، والجهاز الفني بقيادة الكابتن سعيد صبحي، ودعم الفريق بلاعبين جدد من الشباب، وتوفير الدعم المالي للفريق، وتذليل أي عقبات تواجه الجهاز الفني أو اللاعبين.