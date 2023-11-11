السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المجتمع اليوم

شركة الحصان الأبيض تقدم واجب العزاء للحاج عوض سعيد طه في وفاة والدته

بوابة الوفد الإلكترونية

بسم الله الرحمن الرحيم: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} صدق الله العظيم.

 

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم إدارة شركة الحصان الأبيض للتجارة والتوكيلات التجارية بأحر التعازي إلى الحاج عوض سعيد طه “ صاحب شركة كوين ازيس بمدينة شرم الشيخ ” لوفاة والدته.
 

كما تتقدم بأحر التعازي والمواساة لكل من :-
الأستاذ محمد عوض سعيد طه “محمد العطار ”.
المهندس عبدالله عوض سعيد طه “ عبدالله العطار ”.
المهندس سعيد عوض سعيد طه  “ سعيد العطار ” .    

في وفاة جدتهم المغفور لها بإذن الله تعالى الحاجة أنيسة عبدالرؤف.

                          
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فيسح جناته..

 

 

الجريدة الورقية