شركة الحصان الأبيض تقدم واجب العزاء للحاج عوض سعيد طه في وفاة والدته

بسم الله الرحمن الرحيم: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم إدارة شركة الحصان الأبيض للتجارة والتوكيلات التجارية بأحر التعازي إلى الحاج عوض سعيد طه “ صاحب شركة كوين ازيس بمدينة شرم الشيخ ” لوفاة والدته.



كما تتقدم بأحر التعازي والمواساة لكل من :-

الأستاذ محمد عوض سعيد طه “محمد العطار ”.

المهندس عبدالله عوض سعيد طه “ عبدالله العطار ”.

المهندس سعيد عوض سعيد طه “ سعيد العطار ” .

في وفاة جدتهم المغفور لها بإذن الله تعالى الحاجة أنيسة عبدالرؤف.



سائلين المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فيسح جناته..