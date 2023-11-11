شركة الحصان الأبيض تقدم واجب العزاء للحاج عوض سعيد طه في وفاة والدته
بسم الله الرحمن الرحيم: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} صدق الله العظيم.
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم إدارة شركة الحصان الأبيض للتجارة والتوكيلات التجارية بأحر التعازي إلى الحاج عوض سعيد طه “ صاحب شركة كوين ازيس بمدينة شرم الشيخ ” لوفاة والدته.
كما تتقدم بأحر التعازي والمواساة لكل من :-
الأستاذ محمد عوض سعيد طه “محمد العطار ”.
المهندس عبدالله عوض سعيد طه “ عبدالله العطار ”.
المهندس سعيد عوض سعيد طه “ سعيد العطار ” .
في وفاة جدتهم المغفور لها بإذن الله تعالى الحاجة أنيسة عبدالرؤف.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فيسح جناته..