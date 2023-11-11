سنة أولى خطف وبلموندو أولى أفلام موسم الشتاء بدور العرض

تستعد دور العرض السينمائي في مصر، لاستقبال أولى أفلام موسم الشتاء وهما سنة أولى خطف، وبلوموندو، وذلك يوم الأربعاء المقبل والذي يوافق 15 نوفمبر.

فيلم بلوموندو..

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب بلموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر ان يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسا على عقب.

وبعدها تبدأ رحلته في خيانة زوجته ويقوم بعمل حفلة كبيرة في منزله، كما أن الفيلم يناقش حياة الشباب بعد الزواج ورغبته في العودة مرة أخرى لحياة العزوبية.

فيلم بلوموندو

والفيلم من بطولة حسن الرداد، رحاب الجمل، هاجر أحمد، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، وإنجي وجدان، مع عدد من ضيوف الشرف منهم يسرا وإيمي سمير غانم وميرنا نور الدين، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي.

يشار أن آخر أعمال حسن الرداد كان فيلم "تحت تهديد السلاح" الذي عرض في نوفمبر من العام الماضي. شارك في بطولته مي عمر، عمرو عبدالجليل، شيرين رضا، بيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن. وقد تم تأليفه بواسطة أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

فيلم سنة أولى خطف..

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، حول عصابة تعاني من الغباء الشديد وتفشل في العديد من عمليات النصب، وتتكون من بيومي فؤاد ومي كساب وأحمد فتحي، وتتورط العصابة في عملية خطف عدد من الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يدخلهم في العديد من الأزمات والمفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث، كما يناقش الفيلم عدد من القضايا الأسرية الهامة أبرزها إهمال الآباء لأبنائهم.

سنة أولى خطف

والفيلم من بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين، والعمل من سيناريو وحوار باسل مجدي وإخراج أسامة عمر.

يذكر أن بيومى فؤاد ومي كساب يعرض لهما حالياً في السينمات فيلم "الخميس اللى جاى" والذى يشارك في بطولته عمرو عبدالجليل، إسلام إبراهيم، حسام داغر، محمد طعيمة، محمد عبدالعظيم، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، عبير منير والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي إخراج حسن صالح.