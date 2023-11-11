"نور الدين " يتسلم العمل مديراً عاماً لإدارة دشنا التعليمية بقنا

تسلم اليوم السبت طارق نور الدين، مهام مسئولياته كمديرا عاما لإدارة دشنا التعليمية بمحافظة قنا، عقب صدور قرار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رقم ٥٢٩ في سياق تدوير مديري عموم الإدارات، التعليمية لضمان كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين وإنجاز الأعمال علي أكمل وجه.

الجدير بالذكر بان طارق نور الدين عضوا بلجنة البحث العلمي والتفكير الابتكاري بالمجلس الأعلى للثقافة وشغل منصب معاون وزير التربية والتعليم فى 2015 ومسئول وحدة تكافؤ الفرص بمكتب وزير التربية والتعليم وغيرها من الوظائف العديدة كما شارك طارق نورالدين فى وضع الخطة الاستراتيجية للتعليم القبل جامعي 2014/2030 وشارك فى تعديل قانون التعليم 139 لسنة 1981 القبل جامعي وتعديلاته.

وشارك فى المؤتمر الدولي الأخير للطفولة المبكرة" تحديات – امال والذى عقدته جامعة عين شمس عام 2018 وكان متحدث رئيسي ومشاركا بورقة عمل علمية بعنوان " حلول غير تقليدية في توفير مكان لكل طفل في سن الخامسة بمرحلة رياض الأطفال كما حصل طارق نورالدين على دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا فى الاستراتيجية والأمن القومي وإدارة الأزمات وصناعة القرار.