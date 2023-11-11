بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري (يلا شوت)

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري (يلا شوت) ، يستعد الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لمواجهة الجونة في استاد خالد بشارة اليوم السبت، في إطار مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة دوري Nile.

يأتي هذا اللقاء بعد أن حقق الأهلي انتصارًا مهمًا في آخر مباراة له بالدوري على حساب سيراميكا بنتيجة 2-1، حيث يسعى الفريق لمواصلة نغمة الانتصارات وتحقيق النقاط الثلاث في هذه المباراة المهمة.

بعد الأداء الجيد الذي قدمه الأهلي في الفترة الأخيرة، يتطلع الفريق إلى الابتعاد في صدارة جدول ترتيب الدوري Nile، وذلك من خلال تحقيق فوز جديد يضيف لرصيده النقاط الثلاث.

من جهة أخرى، يدخل الجونة المباراة بعد فوزه في آخر مباراة له بالبطولة على الداخلية بنتيجة 2-0، وهو يسعى لتكرار الأداء القوي والخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي.

تتوقع جماهير الأهلي ومحبي الكرة المصرية مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، ويعد هذا اللقاء فرصة للمشجعين لمتابعة أداء فريقهم المفضل ودعمه في مشواره بالدوري.

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي اليوم أمام الجونة ببطولة الدوري، في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة- مصر، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد الجونة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، في الساعة السادسة مساء، وسيكون موعد مباراة الأهلي ضد الجونة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة- دبي وأبوظبي، عند الساعة السابعة مساء

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القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي والجونة

قناة أون تايم سبورتس هي القناة المعنية بنقل مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري، حيث تحمل حقوق البث الحصرية لمباريات الدوري.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، كريم الدبيس.

- خط الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا.

- خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، أنتوني موديست.