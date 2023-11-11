مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم يلا شوت في الدوري

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم يلا شوت في الدوري، وينتظر مشجعو النادي الأهلي بفارغ الصبر مباراتهم اليوم أمام الجونة، والتي تعتبر مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام. يأتي ذلك نتيجة لانشغال الأهلي بمشاركته في البطولات القارية، خاصةً دوري أبطال أفريقيا.

تعد هذه المباراة فرصة هامة للفريق الأحمر لتحقيق المزيد من الانتصارات في مسيرته بالدوري المحلي. يأتي ذلك في سياق التنافس المحلي الشديد ورغبة الأهلي في مواصلة تقديم أداء قوي والابتعاد في صدارة جدول ترتيب الدوري.

بفضل تألق الأهلي وتحقيقه الانتصارات في مختلف المسابقات، يتطلع جمهوره إلى متابعة فريقهم المحبوب في هذه المباراة، حيث يعد الدوري العام من أبرز البطولات المحلية التي تحظى بإهتمام كبير.

تأتي هذه المباراة بعد جهد كبير من اللاعبين والجهاز الفني للتأقلم مع جدول مباريات مكتظ، ويأمل الأهلي في تقديم أداء متميز وحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز موقعه في سلم الترتيب.

من الجدير بالذكر أن الأهلي يخوض هذه المرحلة وهو يحتل الصدارة في جدول ترتيب الدوري، وسيكون للمباراة أهمية كبيرة في سعي الفريق للحفاظ على تلك الموقعة المرموقة.

توقيت مباراة الأهلي والجونة فى الدوري والقنوات الناقلة

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي اليوم أمام الجونة ببطولة الدوري، في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة- مصر ، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد الجونة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، في الساعة السادسة مساء ، وسيكون موعد مباراة الأهلي ضد الجونة بتوقيت الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي، عند الساعة السابعة مساء

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اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر

ستقوم قناة أون تايم سبورتس ببث مباراة الأهلي والجونة في الدوري، حيث تمتلك قناة أون تايم سبورتس، الحقوق الحصرية لبث مباريات الدورى المصري، ومنها مباراة الأهلي ضد الجونة.

من هو معلق مباراة الأهلي والجونة اليوم؟

سيقوم محمد عفيفي، بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي ضد الجونة بلجولة الرابعة لبطولة الدوري، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي أمام الجونة عند الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة- مصر.

ترتيب فريقا الأهلي والجونة فى الدورى العام

يحتل الأهلي المركز الثاني، فى جدول ترتيب الدوري، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 4 مباريات، فى المقابل، يحتل الجونة، المركز العاشر برصيد 8 نقاط جمعهم من 5 مباريات.