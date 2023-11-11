رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يكرم منسقي مبادرة" أنا الراقي بأخلاقي "

كرم الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، منسقي المعاهد لمختلف الإدارات لمبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» تلك المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية لتحصين طلاب الأزهر الشريف ضد الأفكار الشاذة التي لا تتماشى مع صحيح الدين، واقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن.

ونجحت منطقة أزهر الشرقية في تفعيل أنشطة وفعاليات المبادرة على الوجه الأكمل حيث قام منسقي المعاهد بالإشراف ومتابعة تنفيذ مجموعة من الأنشطة الثقافية والدينية والرياضية بجانب الإشراف اليومي على فقرات الإذاعة الأزهرية.

حيث تم تناول قيم التواضع والصبر والوفاء لطلاب المعاهد الأزهرية بالشرقية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، كما تم تفعيل أنشطة سلوك النظافة لتلاميذ رياض الأطفال للمعاهد كافة.