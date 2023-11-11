السبت 11 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

التفاصيل الكاملة لفيلم "tiger 3" قبل عرضه بالهند

الفيلم الهندي Tiger
الفيلم الهندي "Tiger 3" 

ينطلق فيلم "tiger 3"  للنجم العالمي الهندي سلمان خان والنجمة كاترينا، فى الهند غدٍ الأحد، بدور العرض، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات ضخمة خاصة بعد نجاح جزئيه الأول والثاني.

 

تفاصيل الفيلم الهندي Tiger 3 

 

ويشار إلى أن تدور أحداث فيلم "tiger 3" في إطار من الحركة والتشويق والأكشن ويعود العميل "تايجر" مجددا فى مغامرة محفوفة بالمخاطر، والتى تشهد عودة النجم سلمان خان لشخصيته القتالية حيث قدم العديد من مشاهد الحركة والأكشن.

 

يذكر أن الفيلم الهندي "Tiger 3" بجانب كل من النجمان سلمان خان وكاترينا، كلا من : "ريدهي دوجرا، ميشيل لي، عمران هاشمي، رافاثي، رانفيرشوري، كومود ميشرا، أشوتوش رنا، فيشال جيثوا، فينس ديكوستا، ريتشارد باكتي كلاين، أنانت فيدهات، إدوارد سونينبليك، شاندو كانوري، وهو من إخراج مانيش شارما، تأليف شريدهار راجافان، نيلش ميسرا، أديتيا شوبرا.

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