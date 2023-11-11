بيطرى الزقازيق يعقد مؤتمره العلمي الثامن عشر بمدينة الغردقة

عقدت كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق، المؤتمر العلمى الثامن عشر بمدينة الغردقة، تحت عنوان "الطب البيطري و الصحة الواحدة في ظل التغييرات المناخية"، فى الفترة من ٩ حتى ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣م.

جاء ذلك بحضور لفيف من عمداء ووكلاء كلية الطبي البيطرى السابقين، وعمداء ووكلاء كليات الطب البيطري من مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية، وبمشاركة النقابة العامة للأطباء البيطريين بالجمهورية ، والنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بمحافظة الشرقية .

وتم مناقشة عدد 83 ورقة بحثية بواسطة اللجان العلمية للمؤتمر، وتم قبول معظمها للنشر في أعلي المجلات العالمية و المتخصصة في مجال الطب البيطري، وأشاد جميع الحضور بمدي فاعلية الأبحاث المنشورة والتنظيم و الإعداد الجيد و المتميز للمؤتمر.

يشار إلى أن المؤتمر قدم عدداً من التوصيات الهامة التي تساهم في الحد من تأثير التغيرات المناخية علي الصحة الواحدة "صحة الحيوان والإنسان" ومنها: إتخاذ الإجراءات و التدابير الممكنة من قبل الجهات المعنية والمختصة بالطب البيطري، لمواجهة التغييرات المناخية المحتملة وآثارها السلبية، والسعي لنشر ثقافة و مفهوم الصحة الواحدة في جميع الجهات المختصة والمعنية بصحة الإنسان والحيوان والبيئة ، مع التركيز علي تنفيذ برنامج الأمان الحيوي (Biosecurity) في جميع مراحل صناعة وتربية الدواجن والحيونات الأخري.

وأوصى المؤتمر أيضا؛ ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية البيطرية علي جميع مراحل الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وبخاصة الغذاء ذو الأصل الحيواني، مع تطبيق معاير ضمان الجودة علي مستلزمات النتاج الحيواني ومصانع الأعلاف، وتحسين الأصول الوراثية للحيوان والدواجن من قبل الجهات البحثية لإنتاج سلالات قادرة علي تحمل التغييرات المناخية المحتملة، بالإضافة إلى السعي لإنشاء بنك للعترات الفيروسية و البكتيرية المتوقع إنتشارها في ظل التغييرات المناخية ، وتفعيل نظام الإنذار المبكر وإستحداث التحصينات الممكنة للوقاية من أضرارها المحتملة.