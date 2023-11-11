بيومي فؤاد ومي كساب قربيًا على شاشات السينما والسبب "سنة أولى خطف"

يستعد فريق فيلم "سنة أولى خطف" لعرضه على شاشات السينما، وذلك يوم 15نوفمبر الجاري، لينافس الفيلم أفلام رأس العام المقبل، ومن أبطال العمل بيومي فؤاد ،مي كساب ، أحمد فتحي .

وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي ، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة ، منها انشغال الأباء عن أبنائهم ، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر عالي من الغباء ، مما يخلق حالة من الكوميدية على أحداث الفيلم .

فيلم سنة أول خطف " من تأليف باسل مجدي وإخراج أسامة عمر ، وهو من بطولة كل من النجم بيومي فؤاد ، ومي كساب ، أحمد فتحي ،أحمد صيام، وياسر الطوبجي ، وعلي غالب، وإسماعيل فرغلي، ونورين كريم، وحسن عيد، وصباح جميل، ونوليا مصطفى، ونائلة عارف، وإيمان يوسف وعصام شاهين.

ويذكر أن انتهي بيومي من تصوير عدد من الأفلام خلال الفترة الماضية في انتظار عرضها بدور العرض السينمائي، منها أنا وابن خالتي المقرر عرضه يوم 13 ديسمبر المقبل ضمن موسم أفلام رأس السنة.

ويقدم بيومي فؤاد بطولة الفيلم في بطولة مشتركة مع سيد رجب، ويشاركهما بالعمل هنادي مهنا، سارة عبدالرحمن، ميمي جمال، إنعام سالوسة، وعلي لوكا، ومن تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد صالح.

مسرحية "تطبق الشروط والأحكام"

يشارك الفنان بيومي فواد في مسرحية "تطبق الشروط والأحكام" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد، وتدور الأحداث حول طباخ شاب، يحب ابنة مدير المطعم الذي يعمل فيه، وعندما يتقدم لها، يشترط عليه والدها شرطًا غريبًا، وهو دخول دار مسنين مخصص للمجرمين المعتزلين.

فنان بيومي فؤاد في عرض المسرحية بموسم الرياض، مسرحية "مثلث برهومة" بطولة أشرف عبد الباقي، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وإبرام سمير، وتدور الأحداث في جزيرة الغموض، حيث تتسبب عاصفة بحرية في تغيير مسار سفينة سياحية، ودخولها إلى مثلث برهوم، لتبدأ الأحداث في إطار كوميدي حيث يحاول الركاب اكتشاف الجزيرة ومعرفة أسرارها.

فيلم "اللعب مع العيال"

ويصور بيومي فؤاد فيلم اللعب مع العيال، الذي يشارك في بطولته مع محمد إمام، ومن المقرر عرضه في العام المقبل 2024، ويضم أسماء جلال، باسم سمرة، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.

فيلم “ أصل الحكاية”

ومن المقرر عرض فيلم أصل الحكاية لـ خالد الصاوي وبيومي فؤاد وشيري عادل بالعام المقبل 2024، والعمل من تأليف وإخراج محمد أمين، ويشارك به هالة فاخر، محمد ثروت، وكريم عفيفي.

فيلم “البقاء للأصيع”

وينتظر بيومي فؤاد عرض عدد آخر من الأفلام منها البقاء للأصيع مع غادة عبد الرازق وأحمد آدم.

فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”

كما يشارك في بطولة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد.

فيلم “المكلكعين "

كما يشار في بطولة فيلم المكلكعين ، الذي يشارك مع بيومي في بطولته أحمد فتحي ورنا رئيس.