قرعة الحج 2024 في المحافظات.. يترقب المتقدمون موعد إجراء قرعة الحج 2024 في المحافظات، كما يترقبوا موعد إعلان النتيجة.

موقع وزارة الداخلية الانتهاء من التسجيل في قرعة الحج

وتعتزم مديريات الأمن في المحافظات إعلان القرعة، حيث أنها تجرى خلال الأسبوع الجاري، بداية من السبت 11 نوفمبر 2023 حتى الخميس 16 نوفمبر 2023 في جميع مديريات الأمن بالمحافظات.

مواعيد قرعة الحج 2024 في المحافظات على النحو الآتي:-

اليوم السبت 11 نوفمبر تجرى قرعة الحج 2024 في محافظات «القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح»

- يوم الأحد 12/11/2023 تجرى في مديريات الأمن بمحافظات «الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية»

- يوم الإثنين 13/11/2023 في مديريات الأمن بمحافظات « البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف- جنوب سيناء – أسوان»

- الثلاثاء 14/11/2023 في مديريات الأمن بمحافظات «كفر الشيخ – الوادي الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم»

- الأربعاء 15/11/2023 تجرى قرعة الحج 2024 في مديريات أمن محافظات «أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر»

يوم الخميس 16/11/2023 في محافظات «سوهاج – قنا – شمال سيناء»

رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2024

ويستعلم عن نتيجة قرعة الحج 2024 عبر بوابة الحج المصرية، من خلال موقع وزارة الداخلية عبر من هنا بالرقم القومي، بعد إجراء القرعة العلنية في جميع المحافظات

وذلك من خلال عدة خطوات جاءت كالآتي:-

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة من هنا

- ثم إدخال الرقم القومي

-ثم إدخال كود التحقق الظاهر على الموقع

-ظهور النتيجة فائز أو غير فائز.

فئات ممنوعة من السفر في موسم الحج

يوجد عدة فئات لا يمكنها التقديم للسفر لأداء مناسك الحج وذلك لكونهم عرضة لمخاطر العدوى ، بحسب الضوابط التي وضعتها وزارة الصحة والسكان وهذه الفئات هي

الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المُعتمدة

مرضى الفشل الكُلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى

مرضى تَليف الرئة

حالات السمنة المفرطة المرضية

الحالات المُتقدمة من لمرضى "القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدي، الأورام"

السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة