النائب زكي عباس: مشاركة الرئيس في القمة العربية الإسلامية تأكيد على دعمه المستمر للقضية الفلسطينية

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية بالسعودية تأكيد على اهتمامه بالقضية الفلسطينية والسعي لإنهاء لإيجاد حل عادل وشامل بحل الدولتين.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه..



وأكد عضو مجلس النواب، على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لن تألوا جهدا في دعم القضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار النائب زكي عباس، إلى ضرورة توحيد الموقف العربي والإسلامي لدعم القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب والجرائم الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تبني رؤية مصر بوقف التصعيد وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وأرواح الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

ولفت النائب زكي عباس، إلى حرص الرئيس السيسي على حماية حياة المدنيين ضد الجرائم والأعمال الوحشة التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ويظهر ذلك واضحا في كافة لقاءاته أو اتصالاته مع رؤساء وملوك دول العالم.

ويشار إلى أن توجه الرئيس السيسي اليوم إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي ستعقد بمدينة الرياض.