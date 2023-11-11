الرئيس العراقي يصل السعودية للمُشاركة في القمة العربية الإسلامية

وصل الرئيس العراقي "الدكتور عبداللطيف جمال رشيد"، إلى الرياض، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، وسفيرة بغداد لدى الرياض صفية طالب السهيل، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

وتنطلق اليوم السبت، في مدينة الرياض، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وهذه القمة تقرر عقدها بشكلٍ استثنائي في الرياض، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه، استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.

بيان عاجل للقمة السعودية الإفريقية حول المدنيين في غزة

أعرب المشاركون في "القمة السعودية الإفريقية"، عن قلقهم البالغ بسبب الكارثة الإنسانية في غزة، مُشددين على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفق القانون الدولي، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الجمعة.

وقد اختتمت القمة السعودية الإفريقية أعمالها في العاصمة السعودية الرياض، وناقش المجتمعون، بحسب البيان الختامي للقمة، تطورات الأوضاع في فلسطين، وركزوا على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة وخاصةً وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ودعم جهودها في هذا الشأن.

ولفت البيان إلى إعراب المشاركين عن بالغ قلقهم حيال الكارثة الإنسانية في غزة، مشدّدين على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار البيان إلى تأكيد المشاركين على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.