ميدو يطالب بدعم مجلس الزمالك لهذا السبب

طالب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، بدعم مجلس النادي في المرحلة الحالية هي مرحلة الدعم من كل أبناء النادي، لتجاوز أي صعاب

وأضاف ميدو في تصريحات على قناة الزمالك، أن بعض أبناء الزمالك يشعرون بالحرج ولا يذهبون للنادي، لكني أقول لهم توجه للنادي وقدم النصيحة وإذا كنت تستحق العمل في النادي فهذا حقك، فكل من إرتدى قميص الزمالك لابد أن يعلم أن هذا بيته يدخله في أي وقت.

وأشار ميدو إلى أنه سعيد بالقرارات الإنضباطية التي بدأ بها مجلس الإدارة عمله، وهذا بداية الطريق لنجاحهم، ويجب أن يدعمهم الجميع في تلك القرارات.