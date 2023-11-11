السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصام جمل بطريق نوبيع

بوابة الوفد الإلكترونية

مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصدام سيارة ميكروباص بجمل بطريق نوبيع  اليوم السبت إثر حادث تصدام سيارة ميكروباص بجمل بمدينة نوبيع أمام بنزينمة وطنية أمام مدخل ميناء نوبيع  بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى  مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصدام سيارة ميكروباص بجمل بطريق نوبيع  اليوم السبت إثر حادث تصدام سيارة ميكروباص بجمل بمدينة نوبيع أمام بنزينمة وطنية أمام مدخل ميناء نوبيع  بمحافظة جنوب سيناء.وتم الدفع ب3 سيارة إسعاف 

أسفر الحادث عن مصرع شخص  وإصابة ثلاثة آخرين

1- محمود محمد مصطفي 23 الدقهليه 

**التشخيص* جروح قطعيه  متعدده بالوجه

2- علي ايهاب محمد يونس 23 الدقهليه

التشخيص * اشتباه كسر بالفك الايمن

3- محمد محمود سالم 22 الشرقيه

جرح اعلي العين اليمني طوله 2 سم

4- محمود ياسر 23 الدقهليه 

التشخيص * متوفى

وتم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى نوبيع العام، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة بالواقعة.

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IMG_٢٠٢٣١١١١_٠١١٧٥٠
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IMG_٢٠٢٣١١١١_٠١١٧١٦
الجريدة الورقية