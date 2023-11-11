مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصام جمل بطريق نوبيع

مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصدام سيارة ميكروباص بجمل بطريق نوبيع اليوم السبت إثر حادث تصدام سيارة ميكروباص بجمل بمدينة نوبيع أمام بنزينمة وطنية أمام مدخل ميناء نوبيع بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصدام سيارة ميكروباص بجمل بطريق نوبيع اليوم السبت إثر حادث تصدام سيارة ميكروباص بجمل بمدينة نوبيع أمام بنزينمة وطنية أمام مدخل ميناء نوبيع بمحافظة جنوب سيناء.وتم الدفع ب3 سيارة إسعاف

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين

1- محمود محمد مصطفي 23 الدقهليه

**التشخيص* جروح قطعيه متعدده بالوجه

2- علي ايهاب محمد يونس 23 الدقهليه

التشخيص * اشتباه كسر بالفك الايمن

3- محمد محمود سالم 22 الشرقيه

جرح اعلي العين اليمني طوله 2 سم

4- محمود ياسر 23 الدقهليه

التشخيص * متوفى

وتم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى نوبيع العام، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة بالواقعة.

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