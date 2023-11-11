شاهد.. نجاح أول عملية زراعة عين بشرية بأمريكا

أجرى أطباء بالولايات المتحدة أول عملية زراعة عين بشرية لمريض فقد عينه بعد تعرضه لحادث كهربائي شبه مميت.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، نجا آرون جيمس البالغ من العمر 46 عامًا، بأعجوبة من صدمة كهربائية بقوة 7200 فولت عندما لامس وجهه عن طريق الخطأ أسلاك الجهد العالي في عام 2021.

وأدى الحادث إلى إصابته بجروح خطيرة في ذراعه اليسرى وأنفه وشفتيه وأسنانه الأمامية وخده الأيسر وذقنه، واضطر الأطباء آنذاك إلى إزالة عينه أيضًا.

وأصبح المخضرم في أركنساس، البالغ من العمر 46 عامًا، أول مريض في العالم يتم زرع مقلة عين جديدة له خلال عملية جراحية استمرت 21 ساعة - بعد حرق نصف وجهه أثناء حادث كهربائي.

وأعرب الأطباء عن أملهم في أن يرى في نهاية المطاف بالعين الجديدة.

أجرى فريق مكون من 140 جراحًا وممرضًا وغيرهم من المتخصصين في جامعة نيويورك لانجون بمدينة نيويورك عملية زرع عين وجزء من الوجه لمدة 21 ساعة، وهي أول عملية جراحية من نوعها في العالم.

وترجع صعوبة العملية إلى وجود الشبكة المعقدة من الأعصاب والأوعية الدموية التي تربط العين بالدماغ.

وقال الأطباء الآن إنه من الممكن أن يتمكن المريض من الرؤية من خلال العين المزروعة، وأضاف الدكتور إدواردو دي رودريجيز، رئيس الجراحين في جامعة نيويورك لانجون: " حقيقة أننا أنجزنا أول عملية زرع ناجحة لعين كاملة مع وجه هو إنجاز هائل اعتقد الكثيرون منذ فترة طويلة درب من دروب المستحيل، لقد خطونا خطوة كبيرة إلى الأمام ومهّدنا الطريق للفصل التالي لاستعادة الرؤية."

وتواصل فريق الدكتور رودريجيز مع السيد جيمس بعد شهرين فقط من الحادث، وناقش الأطباء إمكانية إجراء عملية زرع وجه مع فريق أطباءه في تكساس خلال العام المقبل.

وقال الدكتور رودريجيز: "بالنظر إلى أن آرون كان بحاجة إلى عملية زرع وجه وسيتناول أدوية مثبطة للمناعة بغض النظر، فإن نسبة المخاطرة مقابل النتيحة المرجوة في عملية زرع العين كانت منخفضة للغاية، وعلى الرغم من نجاح عملية زرع العين، من الناحية التجميلية، إلا أنها ستظل إنجازًا رائعًا.

وانتظر جيمس ثلاثة أشهر فقط للمتبرع، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره تبرع أيضًا قبل وفاته بكليتيه وكبده وبنكرياسه للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 70 عامًا.

وعلق جيمس"أنا ممتن للغاية للمانح وعائلته، الذين أعطوني فرصة ثانية للحياة خلال فترة صعوباتهم الكبيرة. قال السيد جيمس: "آمل أن تجد العائلة العزاء في معرفة أن هذا الجزء من المتبرع يعيش معي".

وبدأ الدكتور رودريجيز، في مايو الماضي، وفريق مكون من 140 شخصًا عملية جراحية استغرقت 21 ساعة، وتم إجراؤها في غرفتي عمليات.

كان أحد الفرق في الغرفة مع السيد جيمس ليزيل أجزاء من الوجه كان من المقرر استبدالها، بينما قام فريق آخر بتشريح وجه المتبرع ومقلة عينه. '