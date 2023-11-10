السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

طارق عبد العزيز في ضيافة عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس".. وهذا الموعد

بوابة الوفد الإلكترونية

يستضيف د. عمرو الليثي، الفنان طارق عبد العزيز،  في حلقة فنية خاصة ببرنامج واحد من الناس، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء الاثنين المقبل، وتذاع عبر شبكة قنوات الحياة.

 

تفاصيل حلقة طارق عبد العزيز مع د. عمرو الليثي 

ومن المقرر أن يكشف الفنان طارق عبدالعزيز، عن العديد والأسرار في حياته الخاصة والمهنية ويتحدث عن عمله كمحامي ، كما يتحدث عن حالته الصحية ومعاناته مع المرض وعلاقته بوالديه وبزملائه بالوسط الفني واسباب ابتعاده عن الفن.

 

بالإضافة الي ان يتحدث الفنان طارق عبدالعزيز، عن العديد من الاسرار والكواليس في حياته الفنية والمهنية.

 

مواعيد برنامج واحد من الناس 

يذكر أن يذاع برنامج واحد من الناس، في العاشرة مساء الاثنين، علي شاشة الحياة.

مواد متعلقة

محمد عساف عن أحداث فلسطين: وطني جريحٌ خلف قضبان الحصار

حورية فرغلي تخضع لآخر عملية جراحية بأنفها.. شاهد

موعد ومكان العرض المسرحي "ليلة من ألف ليلة وليلة"

"طبلة الست" تلتقي جمهورها بساقية الصاوي.. الليلة

انطلاق العرض المسرحي "الحفيد" على المسرح القومي.. غدًا

عزاء والدة سلوى محمد علي بمسجد عمر مكرم.. الليلة

خالد النبوي يدعم القضية الفلسطينية بهذه الكلمات.. شاهد

ندوتين في مكتبة المستقبل ومكتبة مصر الجديدة.. غدًا
الجريدة الورقية