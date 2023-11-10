الجمهور يمنح نانسي عجرم لقب الأميرة في حفل "روائع بليغ حمدي"|سعر صادم للفستان

كعادتها الجميلة والرقيقة، خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الأنظار منذ لحظة صعودها على خشبة مسرح أبوبكر سالم في "بوليفارد رياض سيتي"، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من "موسم الرياض"، التي تُقام تحت شعار Big Time، لإحياء فقرتها بحفل "روائع بليغ حمدي"، وافتتحت فقرتها بأغنية "مستنياك" بحضور صاحبة الأغنية الأصلية الفنانة عزيزة جلال والتي قامت بتحيتها.

نانسي عجرم

سعر فستان نانسي عجرم في حفل "روائع بليغ حمدي" يثير الجدل

ظهرت الفنانة نانسي عجرم في حفل روائع بليغ حمدي، بفستان أسود طويل ذو فتحة لأعلى الفخذ، والجزء العلوي منه مرصع بالكريستالات،من تصميم رامون فليب، وبلغ سعر الفستان قرابة إلى 1960 يورو، أي ما يعاد 65 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية التجميلية، فقد اختارت نانسي عجرم تسريحة شعر منسدلة بحرية إلى الخلف، ولمسات ناعمة من المكياج، والذي اعتمد على الألوان الترابية، وأحمر شفاة باللون الكشميري، وأكملت نانسي إطلالتها بقرطين واسورة من الألماس، والأمر الذي ناسب إطلالتها الموفقة

نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عجرم: الحب والأحساس يعني بليغ حمدي

قدمت نانسي عجرم كلمة خلال الحفل شكرت فيها الحضور والمستشار تركي آل شيخ قائلة :" الحب والاحساس يعني بليغ حمدي، وكنت بحلم وأتمنى أعيش لو ليلة من ليالي بليغ حمدي والليلة دي حلم واتحقق".

وأضافت عجرم: "بعيش ليلة بألف ليلة وليلة بفضل جهود هيئة الترفيه وإشراف معالي المستشار تركي آل الشيخ على أدق التفاصيل، وشكرا للمايسترو وليد فايد وشكرا للجمهور".

نانسي عجرم

قدمت نانسي عجرم أغنيتين "العيون السود" لوردة الجزائرية، و"أنا بعشقك" لميادة الحناوي، وكانت قد غنت فقرة صغيرة من أغنية مستنياك في حضرة عزيزة جلال، التي بادرتها التحية من داخل المسرح، وكانت قد غنتها نانسي قبل سنوات بإحدى الحفلات، وكانت خطوة مختلفة في مشوارها الفني بعدما اشتهرت بتقديم الأغاني الخفيفة، وبرزت من خلالها موهبتها الفنية وكانت نقطة تحول في حياتها.

حفل روائع بليغ حمدي بالسعودية

ضم حفل "روائع بليغ حمدي" 6 مطربين وهم: (أنغام، صابر الرباعى، أصالة، ماجد المهندس، نانسى عجرم، مى فاروق التي استبدلت بالمطرب السعودى طلال سلامة)، وأقيم الحفل مساء أمس الخميس، على خشبة مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد الرياض سيتى، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد.