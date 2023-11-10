شباب أسيوط تطلق حملة التبرع بالدم تضامنا مع غزة

في اطار توجيهات فخامة رئيس الجمهوريه لدعم أشقاؤنا في فلسطين جراء احداث العنف الجاري في قطاع غزة .

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط من داخل مركز شباب ( ناصر وابنوب ) حملة التبرع بالدم "تضامن شباب مصر مع غزة" ضمن الحملة التي اطلقتها وزراة الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية بمشاركة 27 محافظة ، بالتعاون مع بنوك الدم الاقليمية ، و مجلس القبائل و العائلات المصريه

حيث بدأت الفعاليات بإشارة البدء التى أطلقها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عبر الفديو كونفرانس ،بحضور اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير والدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وأحمد السويفى وكيل المديرية، للرياضة، وشباب yly والجوالة، وأندية ،التطوع ، ومركز الاتحاد الوطنى ٠

أكد الدكتور أشرف صبحي ان الجميع خلف القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي ذلك من منطلق المسئولية المجتمعية لوزراة الشباب والرياضة والدور المجتمعي لمراكز الشباب، مقدما الشكر للسادة وكلاء الوزارة ومدير المديريات علي مستوي المحافظات.

حيث شهدت الحملة إقبالاً كبيراً من المتبرعين بالدم للشعب الفلسطينى، تضامنا مع اشقاؤنا من أبناء الشعب الفلسطينى، ضحايا العدوان الغاشم من قوات الاحتلال الأسرائيلى ، وتتويجاً للقيم الأخلاقية والإنسانية لدعم لشعب الفلسطيني في الظروف الراهنة.

وفى " لفتة إنسانية " قام أحمد السويفى وكيل الرياضة وبعض قيادات المديرية بالتبرع بالدم، داعيا المواطنين للتبرع بالدم للوقوف الى جانب الشعب الفلسطينى في محنته، مؤكداً أنه واجب وطنى وقومى تجاه أشقائنا الفلسطينيين.

ومن الجدير بالذكر أن الحملة التى أطلقتها الوزارة تساهم في علاج الجرحى والمصابين، ويتم التنفيذ عن طريق الإدارة المركزية لشئون الوزير، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية وبنك الدم

جانب من حملة التبرع بالدم

جانب من حملة التبرع بالدم