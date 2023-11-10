معاون رئيس الوزراء الأسبق: "توجيهات رئاسية بإرسال 50 قافلة مساعدات يوميًّا لقطاع غزة" (شاهد)

أكد الدكتور عبدالله المغازي معاون رئيس الوزراء الأسبق، أن الدولة المصرية تقوم بدور كبير جدًّا في تقديم قوافل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة جراء آلة الحرب الإسرائيلية التي تحصد أرواح الأبرياء على مدار الساعة.

تابع “المغازي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر فضائية “الحدث اليوم”، اليوم الجمعة، أن مصر بجميع مؤسساتها ومجتمعها المدني قدم 5400 طن حتى الآن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في حين ما تم إرساله من جميع الدول المختلفة لا يتجاوز 1500 طن.

أشار إلى أن مصر تواصل تقديم دعمها اللوجيستي إلى الفلسطينيين في حدود الإمكانيات المتاحة في ظل تعنت الجيش الاحتلال على إدخال المساعدات.

واصل المغازي أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح، ولكن جيش الاحتلال قصف المعبر من الجانب الفلسطيني 4 مرات لعدم دخول القوافل للقطاع، وهناك خطة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإرسال 50 قافلة مساعدات كل يوم إلى غزة حال وقف إطلاق النار ودخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ.

أكمل أن الدور المصري والقطري في حل القضية الفلسطينية والتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة نال إشادات دولية من منظمة الأمم المتحدة والكثير من الدول الأوروبية وعلى رأسهم فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، ورأينا إفراج المقاومة الفلسطينية على الكثير من الأسرى بدعم وجهود مصرية وقطرية.

استطرد أن مصر وقطر يقومان بجهود كبيرة جدًّا بين جميع الأطراف المتنازعة للوصول إلى حلول متقدمة، وخلال أيام قليلة جدًّا سيتم إدخال الهدنة الإنسانية في غزة حيز التنفيذ ويمكن من خلال إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.