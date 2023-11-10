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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المنيا تحصل على 4 جوائز فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

المبادرة الوطنية
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في دورتها الثانية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، فوز المحافظة بــ 4 جوائز في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في دورتها الثانية ، حيث جاء في المركز الأول مشروع الزراعة المناخية الذكية على مستوى فئة المشروعات كبيرة الحجم (مشروع سفير المحافظة) .

 

والمقدم من شركة القناة للسكر، وجاء في المركز الثاني مشروع ارض الخير للملابس الجاهزة ، على مستوى المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، والمقدم من مجموعة مصانع مؤسسة مصر الخير، كما حصل على المركز الثاني مشروع دايرة بأيدينا ، على مستوى المشروعات التنموية فئة المرأة ، والمقدم من الجمعية الإنجيلية للتنمية المتواصلة ، فيما جاء مشروع جرين وود على مستوى فئة المشروعات متوسطة الحجم ، والمقدم من شركة بافلى وود فى المركز الثالث .

 

وأشار المحافظ ، إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، تحت رعاية كريمة من  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، تعد واحدة من المبادرات الرائدة للدولة المصرية ، فى سعيها الدؤوب لدمج الأبعاد البيئية والمناخية ، في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ، وفقا لرؤية مصر 2030، والتي تمثّل الإطار الحاكم لكافة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية الوطنية ، للوصول إلى منظومة بيئية متكاملة ومستدامة .

 

كانت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، قد أعلنت عن حصول محافظات الصعيد على العدد الأكبر من جوائز المبادرة ، وفى مقدمتها محافظة المنيا بأربعة مشروعات، ومحافظة الوادي الجديد بمشروعين ، والقاهرة بمشروعين، والإسماعيلية بمشروعين ، ومشروع واحد لكل من ، الأقصر، وأسوان، والجيزة، ومطروح، وبورسعيد، والسويس، والدقهلية، وجنوب سيناء، بإجمالي 16 مشروعا ، تغطي الفئات الست للمبادرة على مستوى 12 محافظة.

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