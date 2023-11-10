زمالك 2013 يهزم التوفيقية بدوري براعم الجيزة لكرة القدم

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2013 على التوفيقية بسداسية دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدوري براعم الجيزة .

أحرز أهداف الزمالك كل من، أحمد بليغ "هدفين"، مصطفى مرزوق وآدم أحمد و بهاء إبراهيم و أدهم فاروق بواقع هدف لكل لاعب.

ويقود فريق الزمالك 2013،محمود ياسين مديراً فنياً، ومحمد كولا و سعيد قطة مدربين مساعدين، وشريف فوزي مدرباً لحراس المرمى، و محمود أبو طالب تأهيل وإصابات، وأحمد حمدي إدارياً