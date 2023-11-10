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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زمالك 2013 يهزم التوفيقية بدوري براعم الجيزة لكرة القدم

دوري الجمهورية
دوري الجمهورية

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2013 على التوفيقية بسداسية دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدوري براعم الجيزة .

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أحرز أهداف الزمالك كل من، أحمد بليغ "هدفين"، مصطفى مرزوق وآدم أحمد و بهاء إبراهيم و أدهم فاروق بواقع هدف لكل لاعب.

ويقود فريق الزمالك 2013،محمود ياسين مديراً فنياً، ومحمد كولا و سعيد قطة مدربين مساعدين، وشريف فوزي مدرباً لحراس المرمى، و محمود أبو طالب تأهيل وإصابات، وأحمد حمدي إدارياً

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