حملة مواطن بإيطاليا تستعد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

عبر برنامج زوم عقدت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في إيطاليا مؤتمرا لدراسة عمل الحملة في الفترة المقبلة، وذلك للوصول لأفضل برنامج عمل لحشد أبناء الجالية المصرية في إيطاليا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشارك في الاجتماع كل من سناء مغازي منسق حملة مواطن لدعم مصر إيطاليا ووفاء العسيري ورباب علي نبوية حراز ومحمد بكر أشرف الزيات وإبراهيم يونس وخالد حجاج وعلي حرحش وياسر غريب ونبيل العكشه وأكرم هاشم روما والدكتور عيسي إسكندر روما قيادات حملة مواطن إيطاليا.

وقالت سناء المغازي إن أعضاء الحملة أظهروا استعدادا كبيرا للعمل على الأرض وحشد المواطنين المصريين في كل الأراضي الإيطالية للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأضافت المغازي أن أبناء الجالية المصرية في إيطاليا والتي هي الجالية الأكبر في أوروبا يدركون خطورة المرحلة ويؤمنون إيمانا راسخا بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والقرار السياسي بمصر.