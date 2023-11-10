الجمعة 10/نوفمبر/2023 - 07:08 م 11/10/2023 7:08:07 PM

كل يوم يمر علينا فى هذه الدنيا يتأكد لنا أننا نعيش فى مجتمع لا يمثلنا، لا يمثل تعليمنا، لا يمثل تفكيرنا، لا يمثل تربيتنا، لا يمثل ما غرزه آباؤنا بداخلنا، كل يوم يمر علينا نشعر بأننا غرباء، نشعر أننا نحمل بداخلنا بضاعة ليس لها سوق فى هذا الوطن.

نشعر بالحيرة واليأس فى تحقيق أى شىء، لم نعد نملك ما نستطيع به مواصلة الطريق، كل الطرق أصبحت نهايتها معروفة لنا قبل أن نسلكها، كل العلاقات أصبحت ملوثة لا تحمل الا المصلحة، كل المجاملات أصبحت من أجل تحقيق هدف، كل التعاملات تنتهى بانتهاء الغرض.

لم نعد نثق بأحد خوفا من أن نستيقظ على وجع، أصبحنا نختار الشوارع التى لا يسير بها أحد كى نسير بها، وكأننا نهرب من البشر نهرب من الكلام، نهرب من السلام، نهرب من الابتسامة المزيفة، نهرب من أشخاص كنا نقول لهم إننا قادرون على التحدى قادرون على التخطي، نتستر اليوم بظلام الليل كى لا نتقابل مع أحدهم فيسألنا كيف حالكم وكعادتنا التى تربينا عليها لن نستطيع الكذب مما سيجعلنا نعترف لهم بحقيقة حالنا الآن.

سنعترف لهم دون ضغط، سنعترف لهم دون إلحاح فى السؤال، سنعترف لهم كى لا يسيروا فى نفس طريقنا كى لا يلقوا نفس المصير، دعونا نعترف أننا سلكنا طريقا مظلما معتمدين على مشعل من النور توارثناه عن أجدادنا ولكن تناسينا عامدين أن نشحنه ببعض من النفاق والكذب كى يستمر فى الاضاءة لنا، نسينا أن نشحنه ببعض من المجاملات التى لا تليق على أصحابها، نسينا أن نداهن هذا ونتملق، نعترف أننا نسينا أن نشحن مشعلنا بأمراض العصر فانطفأ فى منتصف طريقنا وانطفأ معه حلمنا.