سلطة الطيران المدني تستقبل وفدًا من أكاديمية ناصر لزيارة مركز العمليات وإدارة الأزمات

استقبلت سلطة الطيران المدني المصرية وفدًا من أكاديمية ناصر العسكرية بكلية الدفاع الوطني الدورة 52 إدارة الازمات خلال الزيارة السنوية التي تنظمها للدارسين ضمن برنامج الدورة التدريبية.

وضم الوفد مجموعة من الضباط المتميزين و ممثلي الوزارات والجهات المدنية الدارسين بأكاديمية ناصر العسكريه بهدف التعرف عن قرب على الخدمات التي تقدمها السلطة ودورها في مجال الطيران المدني، وتساهم هذه الزيارة أيضًا في التعرف علي الإمكانيات اللازمة لمراكز إدارة الأزمات وسبل تطبيق الاستراتيجيات المناسبة لإدارة المخاطر ، بمايتماشى مع الممارسات والمبادئ الدولية.

وهدفت الزيارة تقديم نموذجًا تطبيقيًا للدارسين يحتذى به في التطبيق العملي لأنماط ونماذج مراكز العمليات وإدارة الأزمات و ماهيه إدارة المخاطر ودورها في كيفية مواجهة الأزمات المختلفة بشكل ممنهج وفعال لكافة التهديدات والمخاطر التي تواجه شركات ومؤسسات الطيران المدني، وأهم توصيات منظمة الطيران المدني الدولي..

كان فى استقبال الوفد الملاح هشام عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوى بسلطة الطيران المدنى المصرى نيابة عن رئيس السلطة، حيث تم تقديم شرح تفصيلي حول دور المركز من الأستاذ محمد الجمل اخصائي البحث والانقاذ و إدارة الأزمات (مفتش بالسلطة) ، وخلال الزيارة تم استعراض أحدث الأنظمة والبرامج الموجودة بالمركز وتعريفهم بدورها في إدارة أزمات الطيران المدني، موضحًا أنها تقدم صورة حية ومباشرة لحركة الطيران المدني في مصر وإطلاعهم على أحد برامج الصلاحية بشركة مصر للطيران، وكافة البرامج المتعلقة بحركة الطائرات منذ إقلاعها وحتي هبوطها، وأنظمة متابعة مراحل تجهيزات الطائرة قبل إقلاعها؛ وأحدث نظم رادارات إدارة الحركة الجوية، وبرامج متابعة الأرصاد الجوية بمختلف المطارات المصرية.



وأشاد وفد الأكاديمية بالمستوى المتميز والإمكانيات المتطورة من برامج وأنظمة حديثة تسهم في وضع سيناريوهات مسبقة ومدروسه حول الأزمات والمواقف الطارئة من أجل الاستعداد الجيد لها قبل حدوثها ولإدارتها بكفاءة عالية، ويحظى المركز بالعديد من المزايا والمهام الفعالة لآلية إدارة الأزمة وسبل مواجهتها كونها تقدم خدمات تطبيقية وعملية على أرض الواقع لما يتم دراسته نظريا خلال فترة انعقاد البرنامج بالأكاديمية.

كما قام الدارسين بالاستفسار حول كيفية إنشاء مراكز مماثلة بالجهات الحكومية التابعين لها، وتعريفهم بالدور الفعال للأنظمة الحديثة والبرامج التدريبية اللازمة لإعداد مراكز إدارة الأزمات تضاهي مركز السلطة كنموذج متكامل على أعلى المستويات ولتصنيفه ضمن أهم مراكز إدارة الأزمات بالدولة .