الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

سلطة المشروم بالفلفل الملون

بوابة الوفد الإلكترونية

تفضل الأمهات تحضير طبق السلطة بمكونات شهية ومتنوعة تفيد صحة الجسم وتمده بالطاقة اللازمة.

ويحتوى المشروم على فوائد عديدة أبرزها انه من أحد أفضل مصادر السيلينيوم، والذي يساعد الجسم في صنع مضادات التأكسد التي يمكن أن تقلل من تضرر الخلايا. 

 

المشروم مصدر جيد لفيتامينات B2 وB3 وB5 وB9، أو ما يعرف بالفوليك، إن فيتامينات B ضرورية لتكوين ونمو الخلايا، أي أن شعرك وجلدك وأظافرك يمكن أن تصير أكثر صحةً، وكذا دماغك وقلبك.

واليوم نقدم لكم طريقة تحضير سلطة المشروم بالفلفل الملون بخطوات سهلة ومكونات بسيطة.

المقادير

- الفطر : 2 كوب (طازج ومقطع شرائح)

- الفلفل الملوّن : كوب (مقطع شرائح)

- البصل : 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

طريقة التحضير

اخلطي البصل والفلفل الملون في طبق.

سخني ملعقة من زيت الزيتون في مقلاة، ثم أضيفي الفطر المقطع وقلبي لمدة 8 دقائق حتى يطرى الفطر ويذبل، واتركيه ليبرد قليلاً ثم أضيفيه للطبق مع الفلفل والبصل.

تبلي الخضار بالملح والفلفل الأسود.

أضيفي ملعقة الزيت المتبقية وعصير الليمون وقلبي السلطة.

زيني بالبقدونس المفروم وقدميها.

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