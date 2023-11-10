اليوم حضري روبيان بالثوم والكزبرة

تفضل الأمهات تحضير أصناف متنوعة غنية بالعناصر المفيدة لأفراد أسرتها يوم العطلة لتضيف لمسة مميزة على مائدة الطعام.

ويعد الجمبري من أفضل المأكولات البحرية المفضلة لدى الكبار والصغار لمذاقه الشهي وفوائده المتعدده التي ترتكز على الوقاية من الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية كألزهايمر والخرف، وذلك من خلال تحسين الوظيفة الإدراكية وأداء الذاكرة، وحماية الأعصاب، والوقاية من تلف خلايا المخ.

كما يوثر تناول الجمبري على احتوائه للكولين، والأستازانتين المضادة للالتهاب، وكذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية.

واليوم نقدم لكم طريقة تحضير روبيان بالثوم والكزبرة وصفة شهية وسهلة بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- مكونات تحضير زبدة الفانيليا :

الزبدة : 120 غراماً

الفانيليا : 3 حبات

- مقبلات مع الجمبري:

توست : 2 شريحة (توست العجين الحامض)

لوز : 10 غم (مقطع ومحمص)

الشبت : حفنة

ليمون : قطعة (ودجز)

-الجمبري : 9 حبات (أحمر)

- زيت الزيتون : 15 غم

- الثوم : 4 غم (مفروم)

- عصير الليمون : قطعة

- قشرة ليمون : 1 حبة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الفلفل : حسب الرغبة (فلفل إسبليت)

طريقة التحضير

نشوح الروبيان الأحمر بزيت الزيتون ثم نقليه مع كونفيت الثوم، ونضيف زبدة الفانيليا، ثم نضع الروبيان في الطبق.

يتبل بشكل صحيح بعصير الليمون، وقشر الليمون، وملح مالدون، وفلفل إسبليت، ويُزين بالشبت المفروم، واللوز المقطع والمحمص، والليمون ودجز، ويُقدم بجانبه شرائح التوست المحمصة.

لتحضير زبدة الفانيليا: نخرج الفانيليا من العيدان الطازجة، ونخلطها مع الزبدة التي تكون بدرجة حرارة الغرفة.