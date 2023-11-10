إدارة شباب المراغة تشارك في الفعاليات السياسية "شارك الكلمة كلمتك"

شارك مركز شباب بني وشاح ومركز شباب السمارنة ومركز شباب البطاخ التابعين لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج في الفاعليات السياسية لدى الشباب "شارك الكلمة كلمتك" بمقر إدارة شباب جهينة تحت تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .





نظمت الفعاليات الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني (الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة (إدارة التعليم المدني) بمحافظة سوهاج .





وشهد الدكتور محمد فريد شوقي لقاء الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لدى لشباب مصر للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية القادمة تحت شعار شارك الكلمة كلمتك بحضور مديري الإدارات المركزية بالمديرية و٢٥٠ مشارك من نموزج محاكاه برلمان الشباب والشيوخ والكشافة والجوالة ومتطوعي شباب مصر بمركز شباب جهينة الشرقية التابع لاداره شباب جهينة .





بدأت فاعليات اللقاء بالسلام الجمهوري أعقبه قراءة آيات من القران الكريم ثم عرض فقرات فنية لبعض أعضاء مراكز الشباب وعرض بعض الفقرات الشعرية لبعض الشباب .





وتناول الدكتور محمد حسن خلف الله أستاذ قسم القانون العام بجامعة سوهاج أهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية وذلك في إطار التحديات التي تواجهها الدولة المصرية .





واختتم الدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة بفتح باب النقاش للشباب لتقديم المعوقات التي تواجههم داخل الهيئات الشبابية والرياضية وأهم المقترحات لتطوير الأنشطة داخل مراكز الشباب وقدم الشكر لجميع الحضور وللقائمين على تنفيذ اللقاء .





وفي نهاية اللقاء أبدى الجميع عن إمتنانهم وسعادتهم البالغة لمشاركتهم في مثل هذه النوعية من المبادرات المجتمعية مؤكدين على ضرورة الوقوف خلف مؤسسات الدولة والبعد عن الأفكار المتطرفة الهدّامة.