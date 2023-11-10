مدارس صفوة مصر بالبلينا في التصفيات النهائية بمسابقة فرسان القراءة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، نتيجة تصفيات مسابقة فرسان القراءة تحت شعار (إقرأ بالمصري) على مستوى المديرية، وأسفرت النتيجة النهائية عن فوز ستة طلاب على مستوى المحافظة، وشهدت المسابقة إنجازا جديدا يعد الأول من نوعه لإدارة البلينا التعليمية جنوب محافظة سوهاج، تمثل في فوز طالبين من (مدرسة واحدة) في هذه المسابقة وهي مدارس صفوة مصر الخاصة تحت رعاية الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، وسليمان بخيت وكيل المديرية، وماهر عبدالخالق مدير عام الشئون التنفيذية، وأحمد حسين موجه عام المكتبات بالمديرية.





وفاز الطالب أمين أمين السيد عن المرحلة الإبتدائية، والطالبة نورهان عبد القادر لملوم عن المرحلة الإعدادية وبذلك يتم صعودهما للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية .





وعقب إعلان هذه النتيجة بادر أسامة المشنب مدير عام إدارة البلينا التعليمية، بتقديم التهنئة لمجلس إدارة مدارس صفوة مصر الخاصة، بقيادة الدكتور جمال القاضي، مؤكدًا بأن هذه النتيجة تأتي تتويجا لجهود جميع العاملين بمدارس صفوة مصر الخاصة، والمشهود لهم بالكفاءة والإخلاص في العمل، كما وجه المشنب، تهنئة خاصة إلى توجيه المكتبات بالبلينا، بقيادة احمد العواري الموجه الأول بالإدارة، مؤكدا على أن الإدارة سوف تقوم بتكريم كل من الطالب أمين السيد، والطالبة نورهان عبد القادر، تكريما لائقا كونهما نموذج مشرف يحتذي به في تعليم البلينا، ونتمني لهما التوفيق والنجاح في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية .





وفي سياق متصل كرمت مديرية التربية والتعليم بسوهاج برعاية الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، وفى حفل كبير بمعهد إعداد القادة بالمحافظة، وبحضور نخبة من قيادات مديرية التربية والتعليم بسوهاج، مدارس صفوة مصر الخاصة بالبلينا باعتبارها من أفضل المدارس الخاصة على مستوى المحافظة فى مسابقة الإبداع والتحول الرقمى ٢٠٢٣م .





وقد أنابت إدارة المدارس علي محمد عبد الرحمن الجندي وكيل المرحلة الإعدادية، لاستلام الدرع المقدم للمدارس من مديرية التربية والتعليم بسوهاج ، وحضور فعاليات الحفل .

جدير بالذكر أن فريق "الإبداع" بمدارس صفوة مصر الخاصة قد شارك فى هذه المسابقة وفاز على مستوى المديرية وضم الفريق كلا من :- ماجد عمر حسان معلم الأحياء والجيولوجيا، ومريم سامي برسوم معلمة الدراسات الاجتماعية، والطالب حسام علي يوسف بالصف الأول الثانوى، بمدارس صفوة مصر الخاصة .