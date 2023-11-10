4 شخصيات في حياة محمد رضوان أخرهم معلم بسوق السمك

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان الكبير محمد رضوان خلال الفترة الجارية ، إذ يشارك في أكثر من عمل فني، مابين التحضير والتصوير كما أيضا ينتظر العرض قريبًا.

وكشف النجم الكبير محمد رضوان عن دوره في فيلم "الإسكندراني" للمخرج الكبير خالد يوسف وكوكبة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربي، إذ يجسد رضوان شخصية معلم بسوق السمك، وهو الصديق المقرب للفنان بيومي فؤاد خلال العمل.

فيلم الإسكندراني يدور في إطار اجتماعي تشويقي أكشن، يشهد عودة المخرج خالد يوسف إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، منذ أن عرض له فيلم كارما في 2018، والعمل من تأليفه وإخراجه، وقدم بطولته عمرو سعد، زينة، غادة عبدالرازق، الراحلة دلال عبدالعزيز، وفاء عامر، خالد الصاوي، وماجد المصري.

كما انتظر الفنان الكبير محمد رضوان عرض فيلم بلوموندو من بطولة حسن الرداد وأظهر خلاله ضيف شرف بدور مفاجأة.

أما فيلم بلوموندو فتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ومن المقرر عرضه يوم 15 نوفمبر الجاري، ومن بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، وإنجي وجدان، مع عدد من ضيوف الشرف منهم يسرا وإيمي سمير غانم وأيتن عامر ومحمد ثروت، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي وإنتاج سامر المحضر.

ومن ناحية أخرى، انتهى محمد رضوان من تصوير فيلم عادل مش عادل، الذي يجمعه بـ أحمد الفيشاوي، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، يضم شيري عادل، محمود البزواي، دينا، مصطفى أبو سريع، وبدرية طلبة، ومن تأليف هيثم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري.

كما ينتظر رضوان عرض فيلم ليه تعيشها لوحدك، والذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الرومانسية، ويقدم بطولته شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، خالد عليش، والطفل منذر مهران، والفيلم من تأليف أحمد عزيز وإخراج حسام الجوهري.