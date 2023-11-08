مدرب جزائري مرشح لتدريب اتحاد جدة السعودي

يبحث مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، البحث عن مدير فني جديد لخلافة المدرب البرتغالي نونو سانتو الذي تمت إقالته عن تدريب الفريق منذ 24 ساعة.

ودخل ضمن قائمة المرشحين لخلافة نونو سانتو المدرب الجزائري نور الدين زكري، هذا وبخلاف العديد من الأسماء العالمية الموضوعة علي طاولت الفريق السعودي.

وفي هذا السياق علق المدرب الجزائري علي فرصة توليه فريق اتحاد جدوة، حيث نشر زكري تغريدة على منصة "X" (تويتر سابقًا) جاء فيها: "أخبرني تويتر أنكم (الاتحاد) تبحثون عن مدرب خبير عنده شهادة تدريب من طرف الاتحاد الأوروبي (UEFA PRO) وعنده شخصية.. عنده روح.. وحماس.. وشجاعة".

يبتعد الاتحاد عن تحقيق الفوز في أخر 5 مباريات على التوالي بمسابقة الدوري، كما خسر أخر مواجهة بدوري أبطال آسيا على يد نادي القوة الجوية العراقي، ونشبت أزمة كبرى بشجار عنيف داخل صفوف العميد بين المدرب البرتغالي نونو سانتو وكريم بنزيما أمس الثلاثاء عجلت برحيل المدرب.