وزير الشباب والرياضة يفتتح عددا من المنشآت الرياضية بنادي العبور

قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مساء الخميس بافتتاح العديد من المنشآت الرياضية بنادى العبور والتى اشتملت على حمام سباحة اوليمبي، و"4 "ملاعب متعددة، و"3" ملاعب خماسي نجيل صناعى ،ومنطقة لاند سكيب.

ورافق وزير الرياضة بجولته، المستشار طارق ربيع رئيس مجلس إدارة نادى العبور واعضاء مجلس ادارة النادى والدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية وبحضور العديد من اعضاء مجلس النواب والشوري بمحافظة القليوبية .

وخلال جولته أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالطفرة الانشائية الكبيرة التى شهدها نادى العبور والتطوير الشامل بالنادي رياضيا واجتماعيا ، مشيرا إلى أن تطوير المنشآت وزيادة عدد الملاعب والمناطق والقاعات المخصصة لممارسة الأنشطة بالاندية الرياضية يساعد بشكل كبير فى تطوير أداء اللاعبين وما له من أثر ايجابى فى تطوير الرياضة المصرية .

وتوجه صبحي بالشكر الى رئيس مجلس ادارة نادى العبور على لفتته الطيبة والذي حرص فى حديثه على شكر رئيس مجلس النادى السابق والذي بذل من الجهد الكثير خلال فتره وجوده بالنادى.

كما اضاف ان نادى العبور نادى مكتمل الاركان للاستثمار من خلال ما قام به مجلس الادارة من تطوير واستغلال كل مكان فى النادى لاستثماره ، والذي يصب فى مصلحة اعضاء النادى من خلال توفير الموارد المالية لتطوير البنية والمنشآت الرياضية بالنادى .

وأضاف وزير الشباب والرياضة ، أن الرياضة المصرية تشهد اهتماما كبيرا من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث أصبحت الدولة المصرية قادرة على استضافة وتنظيم الاحداث الرياضية العالمية والقارية لما نمتلكه من بنية رياضية متميزة ، وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن تطوير ورفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية يساعد بشكل كبير لضمان جودة الخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة للمواطن المصري بالشكل الذى يليق بطموحات الجمهورية الجديدة.

وخلال الجولة استمع وزير الشباب والرياضة لشرح تفصيلى من المستشار طارق ربيع رئيس مجلس إدارة نادي العبور عن أهم وأبرز الأنشطة والفعاليات والألعاب والفرق الرياضية والانجازات التى تم تحقيقها بالنادى كما تم تكريم اسر شهداء حرب اكتوبر المجيد على هامش الأحتفالية والافتتاحات الجديدة بالنادى كما تضمنت الاحتفالية العديد من العروض الفنية والمسرحية الخاصة بالانتصار التاريخي لحرب اكتوبر و التى قدمها اعضاء النادي .

يذكر أن نادى العبور الرياضي يعد أحد أكبر الأندية بمحافظة القليوبية حيث يقام النادى على مساحه 60 فدان ويضم ١٣ الف عضو وتنقذ به العديد من الانشطة والتى تضم 15 رياضة متنوعة وأكثر من فريق رياضى لكل مرحلة سنية للألعاب الرياضية المختلفة بالاضافة للأنشطة الثقافية والاجتماعية .

