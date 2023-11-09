المشدد 10 أعوام للمتهم بتعاطي المواد المخدرة بالإسكندرية

أمرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب، اليوم الخميس، على المتهم "ا.ش.ع"، كهربائي، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 14740 لسنة 2023 جنايات ثالث المنتزه.



وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.



وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أن الشرطة أبصرت المتهم يتعاطى المواد المخدرة، فتم ضبطه، وبتحرير محضر إداري بالواقعة، ثبت من تقرير قسم المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، تعاطي المتهم لمخدر الحشيش، وبمواجهته أقر بالواقعة.



وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: "ممدوح محمود أيوب، وخالد عبد السلام خلف، والدكتور إيهاب رفعت السعدني، وسكرتير المحكمة، مينا منصور".