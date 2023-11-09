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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

يحيى الموجي يكشف سبب الهجوم على عبدالحليم حافظ

يحيى الموجي
يحيى الموجي

تحدث الموسيقار يحيى الموجي، عن والده محمد الموجي، قائلًا أنه تعرف على عبد الحليم حافظ بعدما سمع صوته بالصدفة وهو يغني من ألحان الموسيقار كمال الطويل.

 

وتابع الموجي، خلال لقائه مع الإعلامية مي البحيري، ببرنامج «كلام ما بينا» على قناة صدى البلد «والدي لم يكن يعرف من يغني، وانتظر حتى يسمع اسم المطرب بعد انتهاء الأغنية، وفي هذه الفترة لم يكن أحد يعرف العندليب، كان مطربا جديدا حينها»، مشيرا إلى أن والده انطلق للإذاعة والتقى الإعلامي حافظ عبد الوهاب وسأله عن عبد الحليم حافظ.

 

وأضاف يحيي الموجي: «والدي طلب من حافظ عبد الوهاب أن يعمل مع العندليب ويقدم له ألحان، ليبدأ مشوارهما الفني معا بأغنية بين شطين وصافيني مرة»، لافتا إلى أن العندليب قدم صافيني مرة بالصدفة، كون محمد الموجي لحنها من قبل معرفته به كي يغينها عبد الغني السيد، لكن في النهاية قدمها العندليب.

 

وتابع: «والدي وعبد الحليم هوجموا بعد أول أغنية قدموها في حفلة بالإسكندرية، والجمهور لم يتقبل إيقاعات صافيني مرة حينها وطالب بالأغاني القديمة التي اعتاد عليها».

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