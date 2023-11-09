إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأبو تشت بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، اليوم الخميس، برئاسة سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المركز.

وقامت الوحدة المحلية بالقارة، برئاسة ربيع منصور، بتنفيذ عدد 3 حالة إزالة فورية، الحالة الأولى على مساحة 133م، عبارة عن فك شدة خشبية قواعد على أرض زراعية بناحية عزبة البوصة، الحالة الثانية على بمساحة 175م سور بالطوب الأبيض على الأرض الزراعية بناحية السليمات، الحالة الثالثة بمساحة 126 م سور بالطوب الأبيض والاسمنت على أرض زراعية بناحية السليمات.

وتمكنت الوحدة المحلية لقرية قصير بخانس برئاسة حسنى عبدالرحيم، إزالة عدد 3 حالات تعد على الأرض الزراعية بقرية الجربة على مساحة 5 قراريط و 12 سهما.