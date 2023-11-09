محمد شريف يُسجل فى فوز الخليج أمام الطائي بالدوري السعودي  

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المحترف ضمن صفوفه المصري محمد شريف، على نظيره الطائي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 13 لبطولة الدوري السعودي.

أحداث المباراة..

تقدم فريق الطائي فى الدقيقة 29 عن طريق اللاعب بيرتادرمينساه معلنا التقدم بهدف نظيف، وأدرك نظيره الخليج هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء سددها خالد نازي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لينتهى بهدف لمثله.

الشوط الثاني..

واستطاع مارتينز من تسجيل الهدف الثاني فى الدقيقة 61، واختتم محمد شريف بالهدف الثالث فى الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وأحرز هدف الطائي اللاعب منساه فى الدقيقة 29 من عمر اللقاء.

موقف الفريقين بالدوري السعودي

ويتواجد فريق الخليج المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 13 نقطة، من لعب 13 جولة، حقق الفوز في 3 لقاءات، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى 6 هزائم، وتوقف الطائي عند المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

تشكيل الخليج

فى حراسة المرمى: مراون الحديري

فى الدفاع: محمد خبراني، ريبوشو، لوبيز،أل حمسل

فى الوسط: جانح، ناري، حمزي

فى الهجوم: محمد شريف، مارتينز، رودريجيز

تشكيل الطائي

فى حراسة المرمى: فيكتور براغا

فى الدفاع: أنزو روكو، روبرت بارو، إبراهيم النخلي، ألفا سيميدو

فى الوسط: نواف القميزي، ، بيرنارد منساه، راكان الشملان، فيرجل ميسيدجان

فى الهجوم: ماركز دوقانيتش