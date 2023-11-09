مع أم ضد.. خالد سرحان يُشتّت الجمهور حول أزمة بيومي فؤاد بـ"طظ فيك"

أثار الفنان خالد سرحان، حيرة جمهوره ومتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد رأيه المتناقض على أزمة بيومي فؤاد الأخيرة، والتي أغضبت عددا كبيرا من محبيه.

وكتب خالد سرحان عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا للعلم بنسبالي طظ في بيومي فؤاد عادي بس بصراحه كفاية شتيمه فيه بأي هو ما كفرش وعبد الإله بيس الرحمة يا مؤمنين الراجل عنده أولاد برضه ".

بيومي فؤاد في مرمى النيران بسبب محمد سلام

أثار الفنان بيومي فؤاد، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما ظهر خلال مقطع فيديو يهاجم صديقه محمد سلام، وذلك بسبب اعتذاره عن عدم المشاركة في العرض المسرحي "زواج اصطناعي"، الذي يعرض ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

وشن عدد من مستخدمي السوشيال ميديا هجومًا عنيفًا على بيومي فؤاد، الذي وصل إلى مقاطعة أعماله وإلغاء متابعته على حساباته الخاصة، وانقسمت مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض، ولم تقتصر الانتقادات على الجمهور فقط، بينما علق عدد من الفنانين والإعلاميين على موقف الفنان في المملكة العربية السعودية.

بيومي فؤاد ومحمد سلام

بداية أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام:

بدأت القصة عندما اعتذر الفنان محمد سلام عن المشاركة في عرض مسرحية "زواج اصطناعي"، وذلك بسبب أحداث غزة التي تزداد سوءً كل يوم"، وفي هذا الصدد، هاجم بيومي فؤاد تصريحات الأول، معربًا عن استيائه لحظة إلقائه كلمة على خشبة المسرح بعد أن انتهى من تقديم مسرحية زواج اصطناعي، حيث يبكي متأثرًا بعد حالة الهجوم والانتقادات، التي تعرض لها صناع المسرحية، بسبب تقديمهم المسرحية في ظل قتل الآلاف من المدنيين في غزة، فقال بيومي: محمد أنور راجل أنقذ الموقف.

بيومي فؤاد ومحمد سلام

وتابع بيومي فؤاد موجهًا رسالة شديدة اللهجة للفنان محمد سلام، قائلًا: من حقك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك تغلط في فنك، أنا جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف، لأننا بنقدم فننا مش جايين نضحك الناس.

بيومي فؤاد

محمد سلام ينسحب من موسم الرياض بسبب حرب غزة

الجدير بالذكر أن الفنان محمد سلام أعلن انسحابه منذ أيام قليلة من عرض مسرحية “زواج اصطناعي”، والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض تضامنا مع الأحداث التي تجرى في غزة.

وقال محمد سلام من خلال مقطع فيديو من خلال حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام :" بكرة المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية "زواج اصطناعى فى موسم الرياض، المفروض أنها مسرحية كوميدية فيها أغاني، استعراضات، والمفروض نعرض يوم 30 أكتوبر".

وتابع محمد سلام :"المفروض نعرض وسط الأحداث اللى بتحصل في غزة، أنا مش متخيل إني أروح أعمل مسرحية واخواتنا فى فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندي أمل الفترة اللى فاتت أن العرض يتلغي أو يتأجل ".