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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

3 نجوم بالبالطو الأبيض عبر المنصات قريبًا

بالطو أبيض
بالطو أبيض

اتجه عدد من النجوم في موسم الشتاء لتجسد دور الطبيب، خلال أعمالهم المقبلة، ومن هنا تستعرض بوابة الوفد لإلكترونية أبرز النجوم.

صابرين في "إقامة جبرية "

 وكانت أول النجوم النجمة صابرين حيث تجسد صابرين دور طبيبة نفسية ضمن أحداث المسلسل الجديد "إقامة جبرية" إذ تعاني النجمة هنا الزاهد من مشاكل نفسية وتتعرف على النجم محمد الشرنوبي ويجسد الشرنوبي ابن الفنانة صابرين، وتكتشف صابرين أن هنا تعاني من أزمة نفسية وتبدأ معها رحلة العلاج.

إقامة جابرية بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي،  ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، المسلسل يتكون من 10 حلقات فقط، ومن المفترض عرضه على أحدى المنصات الألكترونية .

 

صابرين تكشف عن سر ابتعادها عن السينما السنوات الماضية
صابرين

 

هاني سلامة في "الذنب "

ويجسد النجم هاني سلامة دور طبيب نفسي بمستشفي الأمراض العقلية ، وذلك ضمن أحداث مسلسل "الذنب "

مسلسل الذنب يشارك في بطولته بجانب هاني سلامة، عدد من النجوم أبرزهم درة، ماجد المصري، محمد القس، ريم سامي، طارق النهري، قصة شاهيناز الفقي، سيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق، ومكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات قريبًا.

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هاني سلامة 

 

بيومي فؤاد "أسود ملون"

كذلك يجسد بيومي فؤاد شخصية طبيب نفسي ومتخصص في العلاقات العاطفية وذلك في إطار كوميدي ضمن أحداث فيلم أسود ملون، ومن المقرر عرضه في عيد الحب العالمي المقبل، على أحد المنصات الإلكترونية ويشارك في بطولته أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.

ناقد فني لـ بيومي فؤاد: "لو مش جاي عشان تضحكهم يبقى بتضحك عليهم" - المصريون
بيومي فؤاد

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