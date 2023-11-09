ياسمين رئيس تدخل المستشفى.. أزمة مفاجئة

تعرضت الفنانة ياسمين رئيس، لأزمة صحية مفاجئة، أدت إلى دخولها المستشفى، وذلك حسبما كشفت خلال صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت ياسمين رئيس في الصور مستلقية على سرير وفي يدها كانيولا، وعلامات التعب تظهر على وجهها .

ياسمين رئيس

آخر أعمال ياسمين رئيس

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس، فيلم "أنا لحبيبي" وشاركها بطولته النجم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

في إطار رومانسي، يتناول الفيلم حياة ليلى، التي تعيش قصة حب يقابلها رفض والدتها، فتمر قصتها بمراحل الفرحة والكسرة، ولكن تواجه ليلى الصعوبات من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

كما عرض لها آخيرًا فيلم "خطة مازنجر" وشاركها في بطولته النجوم حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله.