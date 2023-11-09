إزالة 96 حالة تعد وبناء مخالف على مساحة 20211 متر بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الخميس، عددا من الحملات لإزالة التعديات والبناء على الاراضى الزراعية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 96 حالة تعدي بمساحة 20211 م2 بنطاق 11 مركز عبارة عن إزالة 31 حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 6743 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بقري المسين وطيبة والوفائية وكوم زمران ومؤسسة البستان بالدلنجات.

وتمكنت الحملة من إزالة 19 حالة تعدي بمساحة 3750 م2 بقرى دسونس أم دينار والأبعادية وزاوية غزال بدمنهور، عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والاسمنت وبالطوب الأحمر وسملات وأعمدة وقواعد خرسانية، و11حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 2628 م2 بقرية نظارة بويط بالرحمانية عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض والأحمر و قواعد وسملات خرسانية، و11 حالة تعدي بمساحة 2280 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الابيض وسملات خرسانية بقريتى سيدى غازى وكوم البركة بكفر الدوار.

ونجحت الحملة في إزالة حالة تعدي في المهد بمساحة 2000 م2 بحوش عيسى، كما تم إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 1034 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وأعمدة وسملات خرسانية بنطاق قرية ديروط بالمحمودية، و6حالات تعدي على الرقعة الزراعية بمساحة 665 م2 عبارة عن سملات وأعمدة خرسانية مجلس قرية لقانه بشبراخيت، و5حالات تعدي علي بمساحة 450 م2 برشيد.

وقامت الحملة بإزالة 3 حالات تعدي علي أملاك الدولة بمساحة 340 م2 بقرية الامام مالك بوادي النطرون عبارة عن مباني بالطوب البلوك بدون سقف، وحالة تعدي بمساحة 200 م2 بنطاق قرية النبيرة بإيتاي البارود، وحالة تعدي أخرى بمساحة 121 م2 عبارة عن مباني مخالفة بدون ترخيص بوحدة عمر مكرم بمركز بدر.

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. ووجهت بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.