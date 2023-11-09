نيللي كريم "بنت البواب" في "فراولة" رمضان 2024

بدأت النجمة نيللي كريم تصوير مسلسلها الجديد تحت عنوان "فراولة " ومن المقرر أن تشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

وتجسد نيللي كريم ابنه حارس العقار ضمن أحداث المسلسل، وتمر بالعديد من الأزمات، من المقرر عرض العمل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

ومن ناحية أخرى، فقد شاركت نيللي في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل عملة نادرة، والذي ظهرت من خلاله لأول مرة بشخصية صعيدية، وكان من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك فيه كل من جمال سليمان، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، أحمد عيد، محمد لطفي، جومانا مراد، ندى موسى، مريم الخشت، وهشام عاشور، فيما شارك علي الطيب كظهور خاص.

وعلى مستوى السينما، عرض لها أكثر من عمل منهم فيلم “ع الزيرو”، بطولة محمد رمضان، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك فيه كل من جومانا مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، والطفل منذر مهران، وشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي ومحمد لطفي عرض لها أيضًا فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، بطولة محمد فراج تأليف وإخراج عمر هلال، والذي مازال متربع على شباك الإيرادات، وشارك فيه كل من طه دسوقي، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم، فيما ظهرت زوجته بسنت شوقي كضيفة شرف، ورُشح العمل لتمثيل مصر في الأوسكار.