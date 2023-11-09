حياتى فى خطر يا وزير الصحة

اعانى من ورم سرطانى بالكبد وتم تحويلى من العياده الشاملة للتأمين الصحى بالهرم الي معهد الكبد

ثم الى معهد ناصر واكد لى احد الأطباء بالمعهد انه بحقن في مستشفى الشيخ زايد كل يوم سبت، فشعرت ان الأمور تصب في صالحى وحمدت الله اننى اسكن بالشيخ زايد بالقرب من المستشفى.



‏فتوجهت بعد سماع نصيحة طبيب معهد ناصر الى قسم الحسابات بالمستشفى لعرض التقرير عليهم مصحوبا بالتحويل من معهد ناصر، فطلبوا منى خطاب من التامين الصحي وهذا ماحدث بالفعل، ولكن فوجئت برد غريب من حسابات مستشفي الشيخ زايد وهو ان التأمين الصحي غير متعاقد علي الحقن مما ادى اصابتى بالاحباط ولا ادرى ماذا افعل وتاخر الحقن معناه خطوره على حياتى فى نفس الوقت الذى اكد لى معهد الكبد ضرورة سداد حولي ٢٠الف جنيه لكى يتم الحقن واصلحت لا استطيع حقن جلسة وحدة باى مستشفى.

اناشيد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار انقاذ حياتى المعرضه للهلاك بسبب مطالبتى بدفع خذا المبلغ الذى لا املك منه مليما واحدا

مسعد فرحات عبدالجيد

بطاقه تامين صحى رقم ٤٥٩١٦٨٤١

ت ٠١١١٧١٣٣٠٤٠

