ابتعد عن التدخين.. 5 طرق بسيطة للوقاية من أمراض الكبد

الكبد هو أحد أعضائنا الحيوية، فهو مسؤول عن أكثر من 500 وظيفة في الجسم، وتتراوح هذه من إزالة السموم من الدم إلى تحطيم الطعام لتحويله إلى طاقة ولذلك، فإن أي مشاكل في الكبد يمكن أن تكون خطيرة للغاية.

مرض الكبد الدهني هو أحد هذه المشاكل التي تحدث، كما يوحي الاسم، عندما يكون هناك الكثير من الدهون في الكبد، يعيش حوالي واحد من كل ثلاثة أشخاص في المراحل المبكرة من مرض الكبد الدهني، المعروف أيضًا باسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

وفي المراحل المبكرة، لا يسبب مرض الكبد الدهني في كثير من الأحيان أي آثار جانبية، ولكن مع تقدم المرض يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل اليرقان (اصفرار الجلد والعينين)، وتورم الساقين والكاحلين والقدمين والبطن، والضعف والتعب وفقدان الوزن غير المبرر،" كما تقول أخصائية أمراض الكبد آلا يوزنوفا لـ MedicForum.

تؤدي سنوات من الالتهاب الناجم عن مرض الكبد الدهني إلى تندب الكبد وانكماشه، وتعرف هذه المرحلة بتليف الكبد، وهذا الضرر دائم ويمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد (عندما يتوقف الكبد عن العمل بشكل صحيح) وسرطان الكبد.

كيفية الوقاية من مرض الكبد الدهني أو إدارته

لحسن الحظ، هناك طرق لمنع أو إبطاء أو حتى عكس تطور مرض الكبد الدهني، ويعاني حوالي واحد من كل ثلاثة من مرض الكبد الدهني غير الكحولي في مرحلة مبكرة، والذي يمكن إبطاؤه أو عكسه إذا قاموا بإجراء تغييرات على نمط حياتهم.

فقدان الوزن

يقول الأطباء أنه يجب عليك أن تهدف إلى الوصول إلى مؤشر كتلة الجسم (BMI) بين 18.5 و24.9 لتقليل خطر الإصابة بهذه الحالة.

وفقدان أكثر من 10 بالمائة من وزنك يمكن أن يزيل بعض الدهون من الكبد ويحسن مرض الكبد الدهني غير الكحولي إذا كنت مصابًا به.

تناول نظام غذائي صحي

اتباع نظام غذائي صحي هو المفتاح لتقليل كمية الدهون المخزنة في الكبد، حاول أن تتناول نظاماً غذائياً متوازناً غنياً بالفواكه والخضروات والبروتين والكربوهيدرات، ولكنه منخفض الدهون والسكر والملح؛ إن تناول أجزاء صغيرة من الطعام يمكن أن يساعد أيضًا.

كن حذرا ما تشربه

وعلى وجه الخصوص، تحذر يوزنوفا من شرب المشروبات السكرية، ينصح بشرب الماء بدلاً من المشروبات السكرية.

اتمرن بانتظام

يجب أن تهدف إلى ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل الشدة، مثل المشي أو ركوب الدراجات، كل أسبوع، ويمكن لجميع أنواع التمارين أن تساعد في تحسين مرض الكبد الدهني غير الكحولي، حتى لو لم تفقد وزنك.

لا تدخن

إذا كنت تدخن، فإن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمشاكل مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.