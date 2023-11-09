بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب بالرياض للإعداد للدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية

بدأ وزراء الخارجية العرب اليوم الخميس اجتماعهم للإعداد والتحضير للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمقرر عقدها السبت المقبل بالرياض، بناء على طلب فلسطين والسعودية.

ويبحث الاجتماع الذي يعقد برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ومشاركة وفود وزارية من الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، سبل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في تصريحات خاصة إن الاجتماع مخصص لتحضير مشروع القرار الذي سيعرض على القادة العرب المتعلق بالبند الوحيد على جدول الأعمال وهو العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف زكي أن مشروع القرار الذي سيصدر في ختام القمة سيعبر عن الموقف العربي الجماعي من الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وكيفية التحرك العربي على الساحة الدولية لوقف العدوان ودعم فلسطين وشعبها وإدانة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه.

وتستضيف الرياض القمة العربية الطارئة يوم 11 نوفمبر المقبل للتوصل إلى رأي عربي موحد إزاء الصراع الراهن بين إسرائيل وحركة حماس، والدفع نحو إدخال المزيد من المساعدات ووقف التصعيد في قطاع غزة، الذي يعاني من قصف جوي متواصل من الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 23 يوما، أودى بحياة أكثر من 8500 شخص وآلاف المصابين، فضلاً على إيجاد رأي عربي موحد إزاء التصعيد الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر حتى اليوم، والدفع نحو إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الذي يعاني من قصف جوي متواصل خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب، غداً الخميس، اجتماعاً تحضيرياً بالرياض، تمهيداً لاجتماع القادة العرب خلال القمة الطارئة.

وحسب ما رصدته بعض وسائل الاعلام، أن الملفات التي سيناقشها الوزاري العربي تمهيداً لرفعها للقادة العرب، من ضمنها رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة، ومنع التهجير القسري لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص بالنزوح جنوباً، أو إلى دول مجاورة كمصر والأردن.