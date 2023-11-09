محافظ كفرالشيخ يتابع حملات النظافة ورفع الإشغالات

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، الخميس، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، ومراجعة صفايات الأمطار، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف، بمراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الحملات اليومية لمراقبة منافذ السلع والمخابز والرقابة على المحال والمنشآت التجارية ومحال الجزارة والدواجن بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية، ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية للنظافة وتحسين البيئة، والإنارة العامة، ومتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم وتقديم الحلول العاجلة لمشاكلهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

