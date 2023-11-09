قائمة تونس لمواجهتي ساوتومي ومالاوي.. عودة ساسي واستبعاد معلول

أعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الوطني جلال القادري المدير الفني، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين للمشاركة في معسكر نسور قرطاج قبل المشاركة في مباراتي ساوتومي ومالاوي.

ويستعد منتخب تونس لمواجهتي ساوتومي ومالاوي يومي 17 نوفمبر بملعب حمادي العقربي برادس، ومنتخب مالاوي يوم 21 من نفس الشهر، لحساب الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وعرفت القائمة الجديدة لمنتخب تونس انضمام عدة أسماء تنشط ضمن الدوري المحلي، وهي حمزة الجلاصي مدافع النجم الساحلي وحسام تقا لاعب وسط الترجي وغيث الزعلوني الظهير الأيمن للنادي الإفريقي، مع غياب عدة أسماء معروفة على غرار علي معلول وحنبعل المجبري، وعودة فرجاني ساسي وغياب علي معلول لاعب الأهلي.

قائمة منتخب تونس كلا من:

حراسة المرمى: أيمن دحمان (الحزم السعودي) – بشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري التونسي) – معز حسن (النادي الإفريقي)

الدفاع: ياسين مرياح (الترجي التونسي) – علاء غرام (النادي الصفاقسي التونسي) – منتصر طالبي (لوريان الفرنسي) – وجدي كشريدة (أتريمتوس اليوناني) – أمين الشارني (لافال الفرنسي) – علي العابدي (كان الفرنسي) – غيث الزعلوني (النادي الإفريقي) – أسامة الحدادي ( جروثر فورث) – حمزة الجلاصي (النجم الساحلي).

الوسط: عيسى العيدوني (يونيون برلين الألماني) – محمد علي بن رمضان (فرينتشفارشي المجري) – إلياس السخيري (آينتراخت فرانكفورت الألماني) – حمزة رفيعة (ليتشي الإيطالي) – حسام تقا (الترجي التونسي) – محمد الحاج محمود (لوجانو السويسري) – فرجاني ساسي (الغرافة القطري).

الهجوم: إلياس العاشوري (كوبنهاجن الدنماركي) – هيثم الجويني (الملعب التونسي) – يوسف المساكني (العربي القطري) – نعيم السليتي (الأهلي القطري) – فراس بلعربي (عجمان الإماراتي) – طه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي) – سيف الله اللطيف (وينترثور).

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